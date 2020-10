Real Madrid : Zidane viré, place à Raul, l'idée folle !

Dans : Liga.

En proie à d’énormes difficultés du côté du Real Madrid ces derniers jours, Zinedine Zidane est clairement sur la sellette avant le Clasico contre le Barça.

Un Clasico et puis s’en va ? Réponse samedi soir après le choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou… Depuis le week-end dernier, le Real est en crise. Il faut dire que Madrid vient d’enchaîner deux défaites de suite à domicile contre le promu Cadix en Liga (0-1) et le Shakhtar en Ligue des Champions (2-3). Deux revers durant lesquels Zizou n’a pas été exempt de tout reproche, sachant que ses décisions tactiques ont soulevé des doutes. Par conséquent, certains médias espagnols commencent déjà à spéculer autour de l’avenir de ZZ sur le banc de touche du Real.

Selon les informations de TVE, le triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc du Real jouera sa place dans les jours qui arrivent, entre le déplacement du Real au Barça et le voyage à Moenchengladbach en C1 mardi prochain. Si le Real venait à perdre encore une fois, Florentino Pérez n’hésitera alors pas à mettre Zidane à la porte. Tout cela au profit de Raúl González. Actuellement entraîneur du Castilla, la réserve du Real, le coach espagnol aurait en tout cas l’aura pour redresser la barre. Ancien buteur de Madrid, le mythique numéro 7 du Bernabeu répond aux caractéristiques fixées par Pérez pour l’après-Zidane. Mais en attendant de parler de Zizou au passé du côté du Real, le champion du monde 98 aura deux chances pour sauver sa peau. Après, il sera trop tard...