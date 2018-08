Mercato : Le Barça verse encore des millions à Dortmund pour Dembélé

Dans : Liga, Mercato, Bundesliga.

Vu qu'Ousmane Dembélé vient de disputer son 25e match officiel sous les couleurs du FC Barcelone, le club catalan a dû verser cinq millions d'euros supplémentaires au Borussia Dortmund.

Transféré en août 2017 pour 105 millions d'euros de Dortmund au Barça, Ousmane Dembélé continue à remplir les caisses de son ancien club allemand. Assorti de 40 ME de bonus, cette transaction coûte de plus en plus cher au FCB, alors que l'international français peine à faire sa place, malgré le fait qu'il réalise un bon début de saison, avec notamment un but décisif en Supercopa. Après un premier bonus de 5 ME levé en fin de saison dernière, suite à la qualification des Blaugranas pour la Ligue des Champions, le Barça vient d'activer la deuxième variable, selon Mundo Deportivo.

Samedi contre Alaves (3-0), Dembouz a effectivement joué son 25e match en Catalogne, ce qui signifie donc que le Borussia doit recevoir 5 ME de plus. Déjà à hauteur de 115 ME, le transfert du champion du monde pourrait finalement monter à 145, si les 30 millions restants sont activés (5 ME pour 50 matchs, 5 autres ME pour 75 matchs, 5 ME pour 100 matchs, 5 ME pour une nouvelle qualification en C1, et 10 ME pour deux victoires en Champions League). Autant dire que le Barça n'a pas fini de sortir le chéquier pour Dembélé. Le remplaçant de Neymar a donc intérêt de faire une grande saison pour faire oublier son prix...