Real Madrid : Zidane viré samedi, son successeur déjà trouvé ?

La crise se poursuit au Real Madrid après la défaite (3-2) à domicile devant le Shaktar Donetsk en Ligue des Champions. Zinedine Zidane serait en grand danger, son successeur se tient prêt.

Le Real Madrid traverse des jours difficiles. Défait chez lui (1-0) lors de la dernière journée de Liga contre le promu Cadix, le champion d’Espagne en titre a une nouvelle fois coulé sur sa pelouse ce mercredi soir. En ouverture de la saison de Ligue des Champions, les Merengues ont perdu (3-2) contre le Shaktar Donetsk après avoir été menés 3-0 à la mi-temps. Ce fiasco ne fait pas les affaires de Zinedine Zidane, qui n’aura pas d’autres choix que de s’imposer ce samedi (16h) dans le très attendu choc face au FC Barcelone pour retrouver du crédit auprès de son président Florentino Perez.

Selon Don Balon, le patron du Real Madrid est désespéré par les performances de ses joueurs et donne une dernière chance à Zizou de renverser la situation à son avantage lors du Clasico. En cas de troisième défaite de suite, le technicien tricolore pourrait être débarqué, alors qu’un homme actuellement sans poste figure déjà dans les plans de Florentino Perez pour prendre le relais. Un certain Mauricio Pochettino …. L’entraîneur argentin a emmené Tottenham en finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019 et a fait savoir à maintes reprises qu’entraîner le Real Madrid fait partie de ses rêves. Celui-ci a l’occasion de se réaliser très prochainement si le Real se loupe au Camp Nou. Le Clasico aura une importance capitale, et à tous les niveaux, pour le Real Madrid.