Real Madrid : En panne, Cristiano Ronaldo sort les insultes

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur du but victorieux pour le Real Madrid face à Malaga samedi (3-2), Cristiano Ronaldo a pourtant failli péter un câble en voyant toutes ses occasions manquées.

Cristiano Ronaldo a enfin retrouvé le chemin des filets en Liga. Après avoir inscrit un doublé face à l'APOEL en Ligue des Champions mardi (6-0), l'attaquant portugais a effectivement déverrouillé son compteur buts en championnat, qui restait bloqué à un depuis la mi-octobre. Contre Malaga, CR7 a donc marqué la troisième réalisation des Merengue sur un penalty, inscrit en deux temps. Mais au prix de quels efforts...

Avant de tromper Roberto Jimenez, le buteur de 32 ans avait buté à plusieurs reprises sur le gardien espagnol. Et notamment à la 44e minute de jeu, au cours de laquelle le portier adverse a dévié miraculeusement sa tête à bout portant après un centre de Carvajal. Un arrêt qui a fait sortir Cristiano de ses gonds, comme l'atteste ses dires, captés par la télévision ibérique : « Put... de m...., quelle malchance ! ». Sauf qu'au final tout s'est bien terminé pour l’international portugais et le Real, et c'est bien ça l'essentiel, même si la réussite ne sourit toujours pas à Cristiano Ronaldo cette saison.