Real Madrid : Benzema charbonne Florentino Pérez au mercato

Dans : Liga.

Karim Benzema discute avec le Real Madrid d'une prolongation, et met aussi un coup de pression à son président pour obtenir ce qu'il veut.

30 buts et 6 passes décisives en 46 matchs. Comme d’habitude, Karim Benzema a fait taire les dernières critiques la saison passée au Real Madrid. Alors que le départ de Cristiano Ronaldo continue de laisser des traces en Ligue des Champions, le Français tient son rang et se montre irréprochable sur le terrain comme en dehors. Cela lui a permis de revenir aussi en équipe de France, où ses 4 buts en 4 matchs ont mis un terme sur le débat sur son retour, même si les Bleus ne sont pas allés aussi loin que voulu. Le voilà désormais sur le point de revenir à l’entraînement pour préparer cette saison 2021-2022, qui est en théorie la dernière de son contrat. Il a pourtant entre ses mains une offre du Real Madrid pour prolonger, au moins d’un an, voire de deux saisons. Mais Diario Gol l’annonce, KB9 n’a aucune envie de se précipiter dans ses choix.

S’il apprécie le luxe d’être au Real Madrid, qu’il nomme régulièrement « le plus grand club au monde », il sait aussi que l’été pourrait s’annoncer plus compliqué que prévu. Florentino Pérez semble parti pour une nouvelle saison sans recrue, alors que les derniers gros achats n’ont pas donné satisfaction, Hazard et Bale pesant toujours énormément sur les finances du club. Alors, le Français se donne le temps, ce qui a le don de faire fleurir quelques rumeurs, comme l’intérêt de Pep Guardiola à son égard. Manchester City cherche un avant-centre, et s’il ne parvient pas à faire signer Harry Kane ou Erling Haaland, la piste Benzema est capable de ressurgir. Une rumeur dont le timing n’est pas vraiment étonnant, chacun jouant aussi sa carte pour faire monter les enchères, et l’ancien lyonnais a envie d’avoir une prolongation jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid, ce que la Maison Blanche rechigne pour le moment à lui donner.