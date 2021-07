Madrid : Hazard, Bale, Benzema plutôt que Mbappé, Ancelotti valide

Dans : Liga.

Ancelotti a été informé par le président du Real Madrid qu'il était inutile de compter sur des signatures prestigieuses lors de ce mercato, le successeur de Zidane va donc devoir composer sans Mbappé.

Florentino Perez a été franc avec les membres du conseil d’administration du Real Madrid en leur précisant que pour ce mercato le club devra se serrer la ceinture et qu’il n’y aura pas de renforts onéreux. Exit donc le rêve de faire signer Kylian Mbappé dès cet été, les Merengue vont devoir composer avec les joueurs sous contrat. Marca, qui est bien renseigné sur les coulisses du club madrilène, précise que Carlo Ancelotti était informé de cette décision du Real Madrid lorsqu’il a accepté de prendre la place de Zinedine Zidane. « Ancelotti a dit à ses proches qu’il était ravi de l’équipe dont il dispose », confie Marco Ruiz, journaliste de Marca. Mais si l’expérimenté entraîneur italien valide cette décision de son patron, il va désormais devoir gérer une formation qui n’a rien gagné la saison passée. Cela n’empêche pas Carlo Ancelotti d’avoir son équipe en tête, sans l’attaquant français du PSG.

Pour cela, l’ancien coach d’Everton compte d’abord sur trois joueurs qui sont de retour dans l’effectif madrilène, Bale, Odegaard et Ceballos, sur qui Zidane ne comptait plus, au point d’avoir accepté de les prêter. Et sur le plan offensif, Ancelotti a déjà son idée en tête. « Aujourd'hui, le Gallois est le joueur avec le plus efficace dans l'équipe, même devant Benzema malgré la grande forme du Français. Si Bale a réussi à marquer un but toutes les 104 minutes la saison dernière, Benzema a fait de même toutes les 129 minutes, et si Mbappé n'est pas venu, la projet de Madrid est d'avoir un trident galactique avec Bale, Benzema et Hazard. Il y a peu d'équipes qui peuvent réunir trois joueurs de cette qualité, s’ils sont en forme. Cependant, tout dépendra du fait que le Belge et le Gallois ne soient pas blessés », explique le média madrilène. Effectivement, Hazard et Bale sont tout de même des joueurs en cristal et le Real Madrid va devoir faire attention à ne pas les casser.