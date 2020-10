OL : Aouar n'ira pas au Real Madrid, la raison vaut 50ME

Dans : Liga.

Le profil de Houssem Aouar plaît beaucoup à Arsenal et la Juventus. Le Real Madrid garde, lui aussi, le Français dans le viseur mais pourrait faire une croix sur un futur transfert du joueur lyonnais.

L’avenir de Houssem Aouar a failli basculer cet été. Pisté par Arsenal et la Juventus Turin, le numéro 8 de l’OL a décidé de rester dans son club formateur, pour l’aider à retrouver la Coupe d’Europe à l’issue de la saison. Néanmoins, le dossier de l’international français de 22 ans est mis en pause par les deux clubs cités plus haut, qui pourraient retenter leur chance cet hiver auprès du club rhodanien. Et la détermination de Gunners et Bianconeri peut effrayer les autres cadors qui auraient l’intention de se positionner sur le milieu de terrain lyonnais. Selon Don Balon, c’est le cas du Real Madrid dont l’entraîneur Zinedine Zidane, a loué les qualités d’Aouar très récemment.

« Aouar est un grand joueur, je le sais sans doute, et peut-être qu’un jour il pourra jouer à Madrid », lançait-il en conférence de presse. Le technicien français en pince clairement pour son compatriote mais son arrivée est plus un caprice qu’une nécessité. De plus, le prix fixé par Jean-Michel Aulas (50 ME) freine l’état-major du Real Madrid. Pour toutes ces raisons, le champion d’Espagne en titre envisage sérieusement de passer son tour afin de se concentrer sur d’autres pépites françaises tels qu’Eduardo Camavinga (Stade Rennais) et Kylian Mbappé (PSG). Deux joyaux qui font saliver la Casa Blanca, qui après n’avoir engagé aucun joueur cet été, pourrait sortir le chéquier au prochain mercato estival.