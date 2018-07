Officiel : Le Real Madrid présente sa future star à 45 ME

Dans : Liga, Mercato.

Recruté en mai 2017 par le Real Madrid, Vinicius Junior n’était autorisé à rejoindre le club espagnol qu’à partir de ce mois de juillet. C’est désormais chose faite et la Maison Blanche a présenté celui qui est annoncé comme le futur grand joueur du Brésil. A tout juste 18 ans depuis la semaine dernière, l’ailier du Flamengo a coûté 45 ME au Real Madrid, et a été notamment accompagné par Ronaldo lors de sa présentation.