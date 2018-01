Officiel : Le FC Barcelone dément la rumeur Griezmann

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Déjà ciblé par l’UEFA et interdit de recrutement l’année dernière pour des pratiques frauduleuse en ce qui concerne les transactions de jeunes joueurs, le FC Barcelone se sait également surveillé pour ses pratiques sur le marché des transferts. A plusieurs reprises, l’Atlético Madrid a annoncé son désir de porter plainte à l’encontre du club catalan, coupable selon lui d’approcher Antoine Griezmann alors qu’il est toujours sous contrat avec les Matelassiers. En cette fin de semaine, la presse espagnole a de nouveau annoncé que tout était déjà bouclé entre le joueur français et le leader de la Liga, et que le numéro 7 lui était même d’ores et déjà réservé. Le Barça a souhaité mettre un terme à cette rumeur et a même publié un communiqué officiel pour expliquer qu’il n’avait jamais approché l’attaquant de l’Atlético.

« Le FC Barcelone dément vigoureusement les informations parues ces dernières heures dans différents médias concernant le joueur de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann, et un accord supposé avec notre club. Le FC Barcelone exprime son mécontentement face à ces évènements et renouvèle son plus grand respect pour l’institution de l’Atlético Madrid », a ainsi écrit le club catalan, en rebondissant sur l’annonce d’un accord secret entre Griezmann et le Barça, parue vendredi soir.