Messi, trois joueurs du Barça refusent son retour

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat en juin avec le PSG, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale et semble se diriger vers un départ de Paris. Le FC Barcelone aimerait le faire revenir sauf que certains joueurs ne sont pas favorables au retour de la Pulga.

À bientôt 36 ans, Lionel Messi sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de saisons avant la fin de sa carrière. Si elle n'est pas encore envisagée pour le moment, l'Argentin est encore dans le flou concernant son avenir. Le PSG ne donne pas l'impression de vouloir le prolonger et lui-même semble vouloir s'éloigner de Paris, où il n'a jamais réellement réussi à s'adapter. Messi sera donc libre de s'engager où il le souhaite en juin prochain et la destination la plus probable est le FC Barcelone pour un retour là où tout a commencé pour lui. Néanmoins, ce retour ne fait pas plaisir à certains cadres de la formation catalane.

Une partie du vestiaire dit non à Lionel Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Selon les informations d'El Nacional, quelques joueurs importants du Barça ne voient pas le retour de Lionel Messi comme une bonne chose pour le club. Alors que les Blaugranas sont en train de se reconstruire après le départ de la Pulga, ils s'apprêtent à remporter la Liga pour la première fois depuis la saison 2018/2019. Le média espagnol explique que Marc-André ter Stegen, Ansu Fati et Ousmane Dembélé s'opposent fermement au retour du septuple ballon d'or. La direction du Barça a récemment évoqué son souhait que le vainqueur de la Coupe du monde 2022 revienne sur la pelouse du Camp Nou. Ces trois joueurs pensent que Messi pourrait déséquilibrer l'équipe alors que celle-ci commence à se trouver une nouvelle identité. Si rien n'est officiel sur la future destination de Messi, l'Argentin a également des offres de la MLS et de l'Arabie saoudite.

Cet accueil qui pourrait être mitigé est-il à même de faire réfléchir La Pulga ? Probablement pas car Lionel Messi sait que la plupart de l'effectif, Xavi et les supporters blaugrana sont prêts à accepter son retour avec les bras grands ouverts. Mais non seulement la réalité économique rend ce retour compliqué et pas évident à réaliser. Et sur le plan sportif, même les plus grands fans de Lionel Messi savant que le club catalan va devoir s'adapter au retour d'un joueur qui ne couvre plus autant de terrain par le passé, et qui trainait son spleen au milieu du Camp Nou lors de sa dernière saison au Barça. C'est aussi pour ça que certains joueurs, comme Gérard Piqué, avaient apposé leur véto à un nouveau contrat pour le champion du monde en 2021.