Mercato : Cristiano Ronaldo influencé par un conseiller secret ?

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Pas un jour sans que l'avenir de Cristiano Ronaldo ne soit évoqué dans la presse sportive espagnole, CR7 ayant lui même déclenché les hostilités quelques minutes après la fin de la finale de la Ligue des champions. Sur le coup, la star portugaise du Real Madrid avait promis une annonce sous quelques jours, mais les jours sont passés, les semaines aussi, et Cristiano Ronaldo n'a toujours rien dit. Les médias se demandent donc quels événements se passent dans les coulisses des Merengue sur ce dossier de la prolongation ou du départ de CR7.

Ce lundi, Marca affirme qu'étant actuellement en Russie Cristiano Ronaldo s'appuie sur deux personnes pour gérer le dossier. Le premier est bien connu, il s'agit de Jorge Mendes, l'agent historique du joueur portugais. Mais l'autre l'est beaucoup moins, mais il a une place énorme dans le clan Cristiano Ronaldo et il s'agit de Ricardo Regufe, responsable de Nike Portugal et ami personnel de CR7 (à droite sur notre photo). Ricardo Regufe est actuellement au contact du joueur madrilène en Russie. Et il a déjà ouvertement fait savoir que l'avenir de Cristiano Ronaldo au Real Madrid n'était pas du tout une affaire d'argent mais juste le souhait du joueur portugais de voir les Merengue lui montrer plus d'estime. Pour le quotidien sportif proche du Real Madrid, ces propos de Ricardo Regufe sont clairement ceux que CR7 tient en privé, d'où l'importance du proche de Cristiano Ronaldo dans les négociations en cours.