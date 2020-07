Esp : Neymar trop cher pour le Barça, une alternative proposée

Dans : Liga.

Dans un mercato idéal, le FC Barcelone rêve de récupérer Neymar cet été. Mais le club catalan n’en a pas les moyens et devra sûrement se rabattre sur un plan B. Pourquoi pas en Angleterre ?

Le FC Barcelone doit absolument réagir. Compte tenu de la perte du titre au profit du Real Madrid, et des performances décevantes tout au long de la saison, avec un jeu basé sur le talent de Lionel Messi, le récent deuxième de Liga devra renforcer son secteur offensif. L’équipe de l’entraîneur Quique Setién aurait bien besoin d’un attaquant capable de provoquer sur les côtés et de surprendre les défenses, tout ce que Neymar peut réaliser.

C’est pourquoi le Barça rêve de le récupérer depuis l’été dernier, sans succès. Une fois de plus, le club catalan n’a pas les moyens de payer un tel transfert, encore moins suite aux lourdes pertes pendant la crise sanitaire. On peut donc s’attendre à voir la direction se rabattre sur un plan de secours. Mais lequel ? Pour le site d’Everything Barça, les Blaugrana pourraient se lancer sur la piste menant à Wilfried Zaha (27 ans). L’attaquant de Crystal Palace correspond au profil recherché, même s’il sort d’une saison mitigée (4 buts en Premier League).

Zaha non retenu

Rappelons que l’international ivoirien souhaitait quitter les Eagles l’été dernier. D’où les craintes de son manager Roy Hodgson qui ignore l’état d’esprit de son joueur. « S'il souhaite partir, c'est un dilemme pour lui et pour le club, confiait le technicien le week-end dernier. S'il sent qu'il ne veut plus être ici, ce serait triste. On l'apprécie encore énormément, mais on ne peut pas l'obliger à nous aimer. Il n'y a que le club et lui qui peuvent régler cette situation. Je n'ai pas la réponse. » Sur le marché actuel, l’ancien attaquant de Manchester United serait estimé à 45 M€.