Mercato : Benzema menacé par Haaland, coup de folie au Real ?

Vendredi, le journal AS confirmait la prolongation imminente de Karim Benzema au Real Madrid jusqu’en juin 2022.

Le média indiquait que dans l’esprit de Zinedine Zidane, un départ de l’attaquant français était tout simplement inenvisageable, et que l’officialisation d’une prolongation de contrat jusqu’en juin 2022 allait intervenir très rapidement. Malgré cela, il semblerait que Karim Benzema puisse être menacé durant le prochain mercato estival. Non pas par un départ mais par la venue d’un autre attaquant de classe internationale, rapporte Diario GOL. Et pas n’importe lequel des attaquants puisque le média espagnol évoque un intérêt très concret du Real Madrid pour Erling Haaland, la machine à buts du Borussia Dortmund.

Pour le média, c’est Harry Kane qui était la priorité de Florentino Pérez au poste d’avant-centre afin de concurrencer Karim Benzema la saison prochaine. Mais la longue blessure de l’attaquant de Tottenham, qui va rater au total plus de 4 mois de compétition avant de revenir tout juste pour l’Euro, aurait refroidi le Real Madrid. Dans l’esprit des dirigeants madrilènes, Erling Haaland représente désormais une opportunité plus intéressante. Il faut dire qu’avec 40 buts toutes compétitions confondues dont déjà 9 en Bundesliga depuis sa signature au Borussia Dortmund en janvier, Haaland a tout pour plaire. D’autant que selon le média, un transfert à moins de 80 ME est envisageable pour le Real Madrid en raison des bonnes relations entretenues avec l'agent du joueur, Mino Raiola. Reste maintenant à voir si le club de la Casa Blanca, qui rêve aussi de Kylian Mbappé à l’horizon 2022, se jettera à l’assaut d’Erling Haaland. Surtout, l’attaquant qui a fait tant de mal au Paris SG la semaine dernière pourrait être tenté de rester un an de plus au Borussia Dortmund afin de s’installer durablement en Bundesliga avant de partir chez un cador anglais ou espagnol…