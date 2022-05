Meilleur que Zidane et Platini ? Benzema est recalé

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema a remporté contre Liverpool la cinquième Ligue des champions de sa carrière. Le Français file tout droit vers le premier Ballon d'Or de sa riche carrière.

Le Real Madrid a marqué un peu plus l'histoire du football samedi soir en battant Liverpool en finale de la Ligue des champions. Un quatorzième succès dans la compétition rendu possible par un état d'esprit irréprochable et une force collective de tous les instants. Aussi, les individualités auront été au rendez-vous. C'est le cas de Vinicius Junior mais surtout de Karim Benzema. Etincelant lors de la campagne de Ligue des champions du Real Madrid avec 15 buts marqués, KB9 devrait, sauf catastrophe, remporter le premier Ballon d'Or de sa carrière dans les prochaines semaines. De quoi lui faire passer un nouveau cap dans l'histoire du football français. Pour Emmanuel Petit, Benzema est assis aux côtés de Zinedine Zidane et de Michel Platini mais...

Manu Petit met les choses au clair sur la place de Benzema

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas tari d'éloges sur Benzema après son nouveau sacre en C1, portant à 30 son nombre de trophées glanés dans sa carrière. Mais quelques marches restent à gravir pour Benzema. « Sportivement, je n'ai pas souvenir qu'un joueur français ait autant marqué l'histoire d'un club que Benzema, et encore plus le plus grand club au monde. A ce niveau-là, je le trouve même au-dessus de Zidane et de Platini. En revanche, il y a deux choses. L'équipe de France est au-dessus et c'est la dernière marche pour qu'un joueur sorte un petit peu du contexte sportif et devienne un personnage public auquel on peut s'identifier. Il y a aussi des histoires judiciaires qui ont traîné depuis des années. En termes d'image, on est encore loin à celles de Zidane et de Platini. Il faut aussi qu'il gagne avec l'équipe de France. Sinon, il ne touchera pas tous les Français », a notamment indiqué Manu Petit, qui pense donc que Karim Benzema manque encore de certaines choses pour être in fine l'égal de joueurs comme Zidane et Platini. A lui de changer cette donne dans les prochaines années, alors que KB9 aura une belle occasion de marquer une nouvelle fois l'histoire du foot mondial lors du Mondial en fin d'année au Qatar.