Le Real a gagné, la masterclass de Chelsea se confirme

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid est entré un peu plus dans l'histoire du football en gagnant sa 14ème Ligue des champions ce samedi soir après être venu à bout de Liverpool. Un premier titre dans la compétition pour Eden Hazard.

Liverpool a subi la loi du Real Madrid ce samedi au Stade de France. Malgré une domination assez nette dans le jeu et même au niveau des stats (24 tirs à 4), les hommes de Carlo Ancelotti auront fait le dos rond pour frapper au meilleur des moments. Après un déboulé de Federico Valverde et une frappe ratée de ce dernier, c'est Vinicius Junior qui crucifiait Alisson. Cette quatorzième Ligue des champions du Real Madrid est d'autant plus belle pour le club merengue qu'elle a été glanée au terme d'une campagne européenne absolument folle. D'abord une victoire contre le PSG, puis contre Chelsea et enfin face à Manchester City avant d'affronter Liverpool en finale. Un parcours plus que difficile auquel n'aura quasiment pas pris part Eden Hazard, même si le Belge aura quand même à son palmarès cette victoire en Ligue des champions. De quoi ravir... Chelsea.

Hazard rapporte toujours très gros à Chelsea

Éden Hazard a lui aussi posé à côté de Rudy Gobert 😭 pic.twitter.com/v12VRlLv1k — BeFoot (@_BeFoot) May 29, 2022

En effet, cette Ligue des champions glanée par Eden Hazard avec le Real Madrid permettra une belle rentrée d'argent pour les Blues. The Sun rappelle que lors de l'arrivée d'Hazard à Madrid en 2019, Chelsea avait négocié un départ à 104 millions d'euros plus différents bonus, qui feraient passer l'opération totale à plus de 150 millions d'euros. Parmi eux, on retrouve un bonus de victoire en Ligue des champions de 17,65 millions. A noter que Chelsea avait déjà pu bénéficier d'un joli bonus en 2020 lorsque le Real Madrid avait été sacré champion d'Espagne. 23 millions d'euros étaient tombés dans les caisses londoniennes. Auteur de seulement 23 matchs cette saison toutes compétitions confondues pour 1 but et 2 passes décisives, Eden Hazard ne compte pas s'avouer vaincu au Real Madrid. Comme il l'a récemment indiqué à la presse espagnole, il compte bien revenir en forme et s'imposer avec les Merengue. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter.