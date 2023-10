Mbappé ET Haaland à Madrid, l'info époustouflante venue d'Espagne

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Tandis que Jude Bellingham envoie les supporters du Real Madrid au septième ciel depuis le début de saison, Florentino Perez travaille déjà au mercato 2024. Et à en croire Josep Pedrerol, le patron des Merengue rêve de Kylian Mbappé et Erling Haaland.

La victoire renversante du Real Madrid samedi à Barcelone a mis en vedette Jude Bellingham, l’international anglais signant un doublé qui a permis à son équipe de renverser El Clasico. Arrivé de Dortmund l’été dernier pour 103 millions d’euros, le joueur de 20 ans est désormais la star de l’effectif madrilène, mais gouverner c’est prévoir et Florentino Perez le sait mieux que quiconque. Ce n’est pas un secret, le patron de la Maison Blanche a toujours rêvé d’avoir les meilleurs joueurs sous ses ordres, et c’est encore moins confidentiel, Florentino Perez salive à l'idée de voir Kylian Mbappé sous le maillot madrilène.

Plusieurs fois, il a pensé que cela pourrait se faire, mais 2024 ressemble tout de même à l’année idéale, l’attaquant français étant en fin de contrat au PSG. Toutefois, Josep Pedrerol, le journaliste star d’El Chiringuito et proche de la direction du Real, affirme ce dimanche que Madrid veut recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland en même temps en 2024. Pour cela, le dirigeant madrilène a un plan. Si Kylian Mbappé est susceptible de rejoindre librement le Real Madrid, ce n’est pas le cas de l’attaquant norvégien de Manchester City. Mais rien ne semble en mesure d’arrêter Florentino Perez au mercato d’été 2024.

💣 BOMBAZO DE @jpedrerol 💣



🔥 "El objetivo del Madrid es fichar a Mbappé y Haaland".#ChiringuitoClásico pic.twitter.com/vdVLcYFRY4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2023

Evoquant ce projet fou lors d'El Chiringuito après la victoire de Madrid à Barcelone, Josep Pedrerol a confirmé que les Merengue visaient cette double signature de Mbappé et Haaland. « L'objectif du Real Madrid pour l'été prochain est de recruter Mbappé et Haaland, ils veulent les signer tous les deux. Je le redis, ils veulent recruter les deux, ils travaillent là-dessus », a expliqué le journaliste vedette de la télévision espagnole. Sur le papier, cela semble impossible, mais le Real Madrid a les moyens de payer la clause libératoire d'Erling Haaland à Manchester City, que l'on dit autour de 200 millions d'euros, et la venue de Kylian Mbappé pour zéro euro facilitera même l'opération. Il faut toutefois savoir si les deux stars offensives accepteront une cohabitation aussi folle.