Dégoûté par Mbappé, le Real prend une décision radicale

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a dit non au Real Madrid alors que son arrivée en provenance du PSG semblait promise. Florentino Pérez a été surpris, et a pris une décision forte.

Le Real Madrid ne s’en est toujours pas remis, et cela peut se comprendre. Pendant un an, la Maison Blanche était persuadée que Kylian Mbappé allait arriver sur un plateau d’argent pour zéro euro, et rajouter encore un peu de prestige à l’équipe espagnole. L’offensive effectuée à l’été 2021 n’était que partie remise, et les promesses du numéro 7 du PSG, qui avait expliqué son désir d’aller à Madrid à l’automne, ne pouvaient que se concrétiser. Et pourtant, malgré l’élimination parisienne face au Real, Mbappé a décidé de continuer l’aventure au PSG.

Le Real Madrid a laissé passer Haaland sans lutter

LdN : Mbappé maintient les Bleus en vie en Autriche https://t.co/3nv4N7xbsY — Foot01.com (@Foot01_com) June 10, 2022

Florentino Pérez est tombé de très haut en apprenant, seulement quelques jours avant, que la tendance s’inversait au point que le PSG avait réussi à convaincre son international français de prolonger. Surtout que, juste avant, le Real Madrid avait décidé de ne pas insister pour Erling Haaland, qui s’est dirigé vers Manchester City sans que la formation merengue n’aille au bras de fer. L’idée était de se passer du Norvégien, pour mieux se contenter du Français. Finalement, aucun des deux n’a signé. Résultat, le Real se retrouve avec une très grosse enveloppe et la possibilité de faire des acquisitions tout de même très respectables au poste d’avant-centre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Il n’en sera rien, assure la Cadena Cope. En effet, Florentino Pérez a été terriblement déçu de ne pas faire signer Kylian Mbappé, et il n’avait clairement pas préparé de plan B. Des opportunités peuvent exister, mais aucune ne trouve grâce à ses yeux. Pas Robert Lewandowski, qui souhaite rejoindre le Barça malgré les difficultés financières du club catalan. Pas non plus Richarlison ou Gabriel Jesus, sur le départ dans leur club respectif. Le président du Real Madrid n’a pas envie d’investir sur un attaquant, et il estime être déjà bien pourvu avec Vinicius et Benzema, ainsi que Rodrygo en soutien. Surtout, le média espagnol rappelle que Jovic et Mariano sont toujours dans l’effectif en cas de besoin.

Opération numéro 9 en 2023

En revanche, le boss de la Casa Blanca va se mettre à préparer l’avenir et notamment la succession de Karim Benzema. Certes, KB9 semble actuellement au sommet de son art, mais à 34 ans, il lui reste certainement encore une ou deux saisons au très haut niveau. Même si le buteur tricolore ne semble pas souffrir des années qui passent, Florentino Pérez a décidé de préparer dès maintenant un gros achat pour l’été 2023, afin de trouver l’avant-centre qui prendra la suite de Karim Benzema à la pointe du Real Madrid.