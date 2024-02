Mbappé arrive, le Real Madrid sacrifie quatre stars

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid n'est plus très loin du but pour Kylian Mbappé. Le club merengue devra néanmoins faire quelques sacrifices en cas de signature du Français de 25 ans.

Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres ces derniers jours, que ce soit du côté du Real Madrid ou du PSG. Il se dit que le champion du monde 2018 va enfin annoncer son départ du club de la capitale pour rallier l'Espagne. Rien n'est encore fait pour le moment même s'il est murmuré qu'un accord est proche avec le Real Madrid. Si les Merengue ne donneront aucun centime au PSG en cas de signature de Mbappé, ils devront néanmoins lui dérouler le tapis rouge avec une très belle prime à la signature. Selon les derniers échos, cette dernière sera comprise entre 100 et 150 millions d'euros. Et forcément, un tel coût ne sera pas anodin, en plus du salaire donné, pour le reste de l'effectif du Real Madrid.

Le Real Madrid se prépare à tout

D'après TeamTalk, une arrivée de Kylian Mbappé en Espagne pourrait pousser la direction à faire de grands sacrifices. Quatre stars sont possiblement sur le départ pour faire de la place dans l'effectif et soulager la masse salariale, même si tout le monde ne partira probablement pas en même temps. La première est Vinicius Jr. Si le Brésilien rêve de jouer avec Mbappé, les deux joueurs occupent le même poste et aspirent à devenir la prochaine grande star du Real Madrid. La deuxième est Rodrygo, dont le temps de jeu pourrait pâtir d'une arrivée du Français du PSG. Enfin, ce sont Toni Kroos et Luka Modric qui pourraient aller voir ailleurs. Les deux joueurs intéressent l'Arabie saoudite qui leur promet un pont d'or. Kroos et Modric sont en fin de contrat et comme le veut la politique du Real Madrid avec les joueurs trentenaires, ils ne pourront avoir qu'une année en plus si un accord de prolongation était trouvé. En tout cas, l'arrivée de Mbappé ne sera pas sans conséquences et les fans du club merengue peuvent s'attendre à de gros changements.