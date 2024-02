150 millions pour un joueur gratuit, Mbappé fait dérailler le Real

Dans : Liga.

Kylian Mbappé la très bonne affaire du Real Madrid. Cela reste à prouver sachant la gourmandise que se permet le clan du joueur du PSG, qui sait que l'offre parisienne permet de faire monter les enchères.

Kylian Mbappé penche pour le Real Madrid en ce qui concerne son avenir mais de l’avis général, l’aspect financier sera quand même important. L’attaquant français a bien compris que le club espagnol ne lui offrirait pas le même contrat que le PSG, car il en était incapable financièrement, ce qui est notamment le cas de nombreux clubs européens. Un sacrifice qui reste à relativiser, tant son salaire sera tout de même important, et sera même largement le plus imposant du vestiaire merengue s’il venait à signer pour le Real.

Mbappé négocie très dur avec le Real

Mais Kylian Mbappé et son entourage l’ont toujours fait savoir, malgré l’envie de rejoindre le Real Madrid, les droits et gains seront défendus âprement et sa mère notamment n’est pas du genre à faire des cadeaux. C’est ainsi que, selon la radio anglais Talk Sport, cela négocie sévère pour une énorme prime à la signature. Certes, l’attaquant du PSG va arriver gratuitement dans le sens où il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer à Paris. Mais le Real Madrid va devoir passer à la caisse pour une prime à la signature, comme c’est de rigueur dans ce genre de situation. Une sorte de récompense pour le joueur qui arrive libre.

Même si forcément, avec Mbappé, cela prend des proportions incroyables. Et selon Talk Sport donc, le montant de la prime pourrait aller jusqu’à 150 millions d’euros. De quoi faire hurler même en Espagne, où à ce niveau, on souligne que Kylian Mbappé n’est pas si « gratuit » que cela. Certains suiveurs de la Maison Blanche ont même ironisé en souhaitant qu’il prolonge au PSG pour être ensuite vendu à leur club, ce qui leur coûterait moins cher. Bien évidemment, cela ne fonctionne pas comme ça, et le montant total de la prime est en général lissé sur les années, s’additionnant au salaire ou étant lié à une prolongation de contrat, des performances ou d’autres bonus.

Un espoir pour le PSG ?

Mais cette information permet néanmoins de conserver l’espoir pour le Paris SG, qui ne regardera pas à la dépense pour conserver son numéro 7. C’est un peu moins le cas avec Florentino Pérez, qui n’aime pas se faire dicter le tempo et les négociations, même s’il sait que rien ne sera donné avec le clan Mbappé. Au point de faire douter le champion du monde 2018 sur son avenir ?