Lionel Messi s'en va, cela va coûter 137 millions d'euros au Barça !

Si le FC Barcelone va économiser le salaire de Lionel Messi, qu’il était prêt à baisser, le club va voir sa valeur chuter lourdement, comme ses revenus commerciaux.

Le Barça n’a rien pu faire pour retenir son joyau. Et pourtant, Lionel Messi avait donné son accord pour réduire de moitié ses émoluments. « J'étais prêt à baisser mon salaire de 50%, nous avions finalisé le contrat. Il n'y a rien à dire de plus et personne ne m'a demandé d'en faire encore plus. Nous avons fait tout notre possible », a mis au clair le numéro 10 lors de sa conférence de presse de départ de Barcelone. Le Barça, rongé par les dettes et bloqué par cette masse salariale estimé à 110% de ses revenus, a dû dire au revoir à son joueur emblématique. Et alors que le PSG se frotte déjà les mains à l’idée d’accueillir l’un des tous meilleurs joueurs de l’histoire du football, le plus dur est à venir pour le géant d’Espagne. La valeur du club va connaître une belle chute. Ses revenus commerciaux et marketing aussi.

137 ME de valeur de marque en moins

Le cabinet de conseil Brand Finance s’est intéressé à l’impact du départ de Lionel Messi pour le FC Barcelone et estime une chute de 137 ME de sa valeur de marque. Soit une baisse de 11% par rapport à la valorisation actuelle du club de l’ordre de 1 266 ME. Ces 137 ME de pertes proviendraient principalement d’une importante baisse des revenus commerciaux, réduits à hauteur de 77 ME. Le Barça ne pourrait également plus compter chaque saison sur 43 ME de revenus commerciaux et marketing, liés aux ventes de maillot notamment. Brand Finance estime même un manque à gagner de 17 ME par jour de match !

"La présence de Messi à Barcelone a sans aucun doute permis au club d'attirer des fans, des abonnés, de meilleurs joueurs, des managers, des affaires et de remporter des trophées. Son départ peut coûter cher au club et provoquer une baisse douloureuse de la valeur de la marque", a déclaré Teresa de Lemus, le PDG de Brand Finance Espagne. Pour le moment, le FC Barcelone reste le club le plus valorisé au monde, derrière le Real Madrid. Jusqu’à quand, telle est la question.