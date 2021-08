PSG : Lionel Messi à Paris, c'est le coup du siècle

Dans : PSG.

Tous les regards se sont tournés vers le PSG après l’annonce du FC Barcelone de la fin des négociations avec Lionel Messi pour prolonger son contrat.

A moins d’un énorme coup de bluff destiné à mettre la pression sur la Liga pour qu’elle assouplisse ses règlements financiers, le FC Barcelone a dit adieu soudainement à Lionel Messi ce jeudi 5 août au soir. Une annonce qui risque de faire beaucoup parler puisque le joueur et le club étaient d’accord pour une prolongation, mais ce sont les règlements économiques de la LFP qui s’y sont opposés. Résultat, Lionel Messi est toujours sans club, mais désormais, tout le monde peut tenter sa chance. En réalité, ils sont très peu à pouvoir s’offrir ses services, et le PSG en fait partie. Cela avait été encore une fois répété ces dernières heures par le journaliste brésilien Marcelo Bechler, Nasser Al-Khelaïfi a tout tenté pour faire venir Lionel Messi cet été, mais l’Argentin était déterminé à signer un nouveau contrat avec le Barça. Cette solution est désormais à oublier, et les informateurs ont immédiatement mis l’accent sur l’opportunité en or qui s’offre désormais au Paris SG.

🚨🚨 مصادر خاصة جداً جداً : ليو قريب جداً من التوقيع 📝⏱ pic.twitter.com/oKIHsD1qLh — محمد الكعبي (@Qatari) August 5, 2021

L’Emir du Qatar en personne serait bien décidé à sauter sur cette occasion, dévoile ainsi le journaliste italien Nicolo Schira, pour qui Al Thani est prêt à attaquer rapidement les discussions sur cette possible arrivée. Au Qatar, le fameux informateur Mohammed Saeed Alkaabi a dévoilé toute la journée des informations laissant penser que le forcing de Neymar pour faire venir Messi au PSG fonctionnait parfaitement, et que Leonardo avait déjà bien avancé pour faire signer le sextuple Ballon d’Or dans la capitale française.

#PSG are looking Lionel #Messi’s situation. Al Thani is ready to opened talks for a possible move 🔥 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2021

RMC affirme de son côté que, s’il est difficile de savoir si le PSG a bougé depuis l’annonce du Barça, une arrivée à Paris serait dans la logique de la volonté des dirigeants, qui ont toujours voulu faire signer le numéro 10 du Barça. Sans compter le forcing des joueurs, qui accueilleraient l’Argentin les bras ouverts en Ligue 1. De son côté, en posant récemment avec Verratti, Paredes, Neymar et Di Maria, Lionel Messi a bien fait comprendre qu’il avait déjà pris ses aises dans le futur vestiaire parisien en cas de signature.