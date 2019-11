Liga : Valverde refuse de parler démission au Barça

Dans : Liga.

Après la défaite de Barcelone face à Levante, 3-1, Ernesto Valverde a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de quitter son poste d'entraîneur.

Et de trois ! Le FC Barcelone s'est incliné pour la troisième fois de la saison en Liga, ce samedi sur la pelouse de Levante. Devant au score grâce un penalty de Lionel Messi, le Barça s'est écroulé en l'espace de sept minutes, en encaissant trois buts ! Conséquence de cette nouvelle défaite, le Real Madrid pourrait reprendre la place de leader de la Liga en cas de succès, ce samedi soir, face au Betis Seville.

Après ce revers certains suiveurs se sont demandés si Ernesto Valverde pouvait quitter son poste d'entraîneur du club catalan, et ce dernier a, évidemment, annoncé qu'il n'avait pas envisagé de démissionner suite à ce défaite. « Je ne pense pas à démissionner [...] Nous n'avons pas bien contrôlé la rencontre à mon avis. Nous aurions pu marquer dans n'importe quelle situation lors du premier acte. Mais en seconde période, nous n'avons pas dominé le match. Nous prenons deux buts coup sur coup mais nous pouvions encore revenir à égalité. Le troisième but nous a fait beaucoup de mal, a déclaré l'entraîneur après le match. C'est vrai que nous ne faisons pas la même saison à la maison et à l'extérieur. Nous sommes meilleurs à domicile, constate-t-il sobrement. Nous avons perdu un match aujourd'hui, et nous devons réagir. On a toujours su réagir, ce ne sera pas différent cette fois-ci », a conclu l'Espagnol. Une réaction qui sera attendue mardi soir lors de la réception du Slavia Prague en C1.