Liga : Madrid veut virer Benzema, le plan est démasqué

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir au Camp Nou, Karim Benzema est passé à côté de son match. AS lui a même donné la note de 0 sur 10...

En cette fin de saison, tous les matchs vont compter pour le Real Madrid. Sauf retournement improbable de situation, les Merengue ne soulèveront pas le titre en Liga. Le revers ce dimanche soir dans le Clasico met dorénavant les hommes de Carlo Ancelotti à 12 points du Barça. Il reste encore au Real Madrid deux trophées possibles, avec la Cope del Rey et la Ligue des champions. Karim Benzema aura sans doute son mot à dire dans ces deux compétitions mais aussi une belle revanche à prendre. Peu en réussite au Camp Nou contre les Catalans, le Ballon d'Or a écopé de la note de... 0/10 dans les colonnes de AS. Pour Christophe Josse, cette notation farfelue a un sens pourtant clair...

Benzema, Madrid prépare déjà la suite

« Encore une fois invisible. Rien de rien. »



Karim Benzema a été noté 0/10 par AS après le Clasico d’hier. pic.twitter.com/XDOIH7cW3s — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 20, 2023

Sur l'antenne de BeIN Sports, le journaliste a en effet donné sa théorie sur le sujet : « Non mais là, c'est une entreprise de déstabilisation qui débute contre Karim Benzema. Les gens de AS savent très bien que Benzema est au crépuscule de sa carrière et ils sont en train de commencer à dire qu'il faut passer à autre chose. Et ils ne le font pas dans la finesse parce que ce n'est pas leur style. Mais c'est ça. Il y a évidemment de la malhonnêteté. Cela va aller jusqu'où ? Ils ont mis 0 et ce qu'ils vont faire si le Real Madrid se fait éliminer de la Ligue des champions, c'est demander la fin de l'histoire et demander qu'il soit plus efficace », a notamment indiqué Christophe Josse, qui connaît bien les méthodes des journalistes espagnols, qui pourraient très vite faire du pied à des profils comme Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland pour prendre la relève de Karim Benzema. En fin de contrat en juin prochain, il est difficile de savoir à l'heure actuelle qu'elle est la volonté réelle du Real Madrid mais aussi du joueur, courtisé par l'Arabie saoudite et Al-Nassr.