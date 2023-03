EdF : Benzema répond à la France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France affrontera les Pays-Bas et l'Irlande les 24 et 27 mars prochain. Lors de la réception des Bataves au Stade de France, un hommage sera rendu aux récents retraités internationaux. Karim Benzema ne s'y rendra pas.

Près de trois mois après la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine, l'équipe de France sera de retour aux affaires le 24 mars prochain au Stade de France contre les Pays-Bas. Les hommes de Didier Deschamps devront démarrer au mieux leur campagne des qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne. Avant ce match qui s'annonce périlleux pour les Bleus, un hommage particulier sera rendu aux joueurs qui ont récemment annoncé leur retraite internationale. C'est le cas d'Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda, Blaise Matuidi et Karim Benzema. En conflit ouvert avec la Fédération Française de Football et Didier Deschamps depuis son départ précipité du Qatar à quelques jours du début de la Coupe du monde 2022, le Ballon d'Or va snober cette cérémonie.

Benzema et les Bleus, c'est non

Selon les informations de Téléfoot, confirmées par RMC Sport, l’attaquant du Real Madrid a en effet pris la décision de ne pas se rendre au Stade de France pour cet hommage. L'ancien lyonnais a bien reçu l'invitation, mais il ne souhaite pas faire le déplacement à Saint-Denis. Pas surprenant au vu de la brouille actuelle entre Benzema et l'équipe de France. D'ailleurs, l'ancien joueur de l'OL a récemment indiqué via ses réseaux sociaux qu'il s'exprimerait prochainement concernant son départ des Bleus avant la rencontre face à l'Australie en Coupe du monde. Didier Deschamps, lui, ne veut plus se pencher sur le sujet et l'a rappelé sur Téléfoot : « Je ne suis pas dans la polémique. J’ai été amené à parler pour dire ce qui s’était passé. Mais ça appartient au passé pour moi. Aujourd’hui, ce qui est important, c’est ce qui est devant nous avec les 23 joueurs que j’ai sélectionnés, en qui j’ai confiance par rapport aux deux matchs que nous avons à jouer ». Peu de chances en revanche que cette histoire soit terminée. En tout cas, Deschamps et ses hommes devront faire abstraction de ce contexte pas facile pour continuer à aller de l'avant et se donner toutes les chances de remporter l'Euro 2024