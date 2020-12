Liga : La Super League, l'avis cash de Javier Tebas

Dans : Liga.

Connu pour son franc-parler et sa défense à n’importe quel prix de son championnat, Javier Tebas n’a pas laissé passer les dernières déclarations de Florentino Pérez au sujet de la création d’une Super League européenne.

L’idée du président du Real Madrid est de rejoindre certains de ses collègues parmi les ténors du continent, pour former une ligue fermée avec des matchs plus prestigieux, et moins de fatigue avec des rencontres de second plan comme c’est parfois le cas en championnat. Un véritable missile qui n’étonnera pourtant personne, puisque cela fait longtemps que des dirigeants de clubs européens évoquent à demi-mots un tel projet. Le FC Barcelone a vu certains de ses candidats à la présidence pencher pour une telle solution à l’avenir. Pas de quoi faire peur ou convaincre Javier Tebas, qui a pris le problème à bras le corps dans un message salé sur Twitter.

« Je pense que le président du Real Madrid n’a pas les idées claires sur le dossier de la Super League, ils devraient mieux l'informer. Et à propos des retransmissions… si vous pensez qu'elles ne sont pas objectives, sur votre télécommande il y a une option pour écouter le match sur Real Madrid TV, elles sont sûrement plus 'objectives' », a balancé le président de la Ligue espagnole, qui avait visiblement quelques comptes à régler. En plus de cela, Javier Tebas a aussi fait comprendre que la création d’une Super League était le meilleur moyen de ruiner toute la passion autour du football. « Cette idée, c’est une idée clandestine. Personne n'en parle, s’il y avait vraiment 10 ou 12 clubs qui voulaient cela, ils en parleraient non ? Quiconque dit que c’est viable, c’est qu’il ne connait pas le monde du football. Il y a aussi un domaine juridique et économique. La Super League, c’est parfait pour tuer les fans et ruiner les clubs », a balancé sur Goal un Javier Tebas qui ne se fait pas prier pour faire connaitre son avis.