Liga : L'Espagne à l'entraînement, le championnat reprend en juin !

Dans : Liga.

Tandis que la France a stoppé sa saison de Ligue 1, la Liga annonce cette semaine la reprise de l'entraînement cette semaine et du Championnat en juin.

Voilà qui va donner du grain à moudre à Jean-Michel Aulas, lequel estime que la Ligue de Football Professionnel a beaucoup trop vite décidé de stopper la saison 2019-2020 en France. Ce lundi soir la Liga a officialisé avoir négocié avec le ministre de la santé un plan pour une reprise d’abord de l’entraînement cette semaine, puis du Championnat durant le mois de juin. Car de l’autre côté des Pyrénées, la fin de la saison 2019-2020 est la priorité des priorités, tout cela sous un contrôle sanitaire d’une rigueur absolue.

« Ce retour à l'entraînement est prévu avec des mesures qui ont été convenues avec les autorités sportives et sanitaires afin de garantir une plus grande sécurité pour la santé de toutes les personnes impliquées. Ces mesures prévoient une période d'environ un mois avec différentes phases qui seront soumises au processus de déconfinement mis en place par le gouvernement. Ainsi, avec des contrôles médicaux préalables, un retour échelonné à l'entraînement a été étudié et il couvrira la période allant de l'entraînement en solo à l'exercice en groupe avant le retour à la compétition prévu pour juin. La santé est primordiale, nous avons donc un protocole complet pour protéger la santé de toutes les personnes concernées (...) Les circonstances sont sans précédent, mais nous espérons recommencer à jouer en juin et terminer notre saison 19/20 cet été », précise la Liga dans un communiqué.