Liga : Arbitrage pro-Real Madrid, la révélation choc

La grogne monte en Espagne depuis la reprise du football, et cela concerne une bataille entre les deux géants du championnat.

Le FC Barcelone, qui ne parvient pas à décoller et perd des points régulièrement, a vu le Real Madrid lui passer devant grâce à une grosse série de victoires des joueurs de Zinedine Zidane. Sur ces succès, il y a souvent eu des décisions arbitrales favorables à la Maison Blanche, avec des interprétations qui varient et posent question, même avec la VAR. Si le club catalan s’interroge mais ne peut pas faire grand chose d’autre que constater l’écart de points des deux équipes au classement, Javier Tebas vient de jeter un énorme pavé dans la marre. Pourtant fan du Real Madrid, le président de la Ligue espagnole a reconnu que l’attitude de Florentino Pérez n’était pas la bonne, notamment dans sa relation avec les arbitres.

« Avec la VAR, il y a eu un avant et un après le coup de fil de Florentino Pérez à Luis Rubiales (président de la fédération, NDLR). Il faut améliorer la VAR, on voit trop d'erreurs et elle est utilisée sur trop d'actions. Qu'un club comme le Real Madrid puisse passer un coup de fil 20 minutes après la fin d'un match ce n'est pas l'idéal pour les arbitres. Ça provoque plus de tensions chez eux et ce n'est pas bon pour le championnat », a livré Javier Tebas, qui évoque bien évidemment la fédération car c’est celle-ci qui est en charge des arbitres de Liga en Espagne. Une sortie médiatique qui relance un débat sur l’arbitrage et n’a pas fini de faire naitre les théorie de complot ou d’arbitrage pro-Real Madrid de l’autre côté des Pyrénées.