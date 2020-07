Esp : Barcelone accuse, la VAR est pro-Real Madrid !

Dans : Liga.

Dimanche, le Real Madrid et le FC Barcelone ont respectivement gagné leurs matchs face à Bilbao (1-0) et Villarreal (4-1).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la victoire catalane face au sous-marin jaune n’a souffert d’aucune contestation… au contraire du succès étriqué du Real Madrid contre Bilbao à San Mamés en début d’après-midi. Une nouvelle fois, l’équipe de Zinedine Zidane l’a emporté grâce à un penalty transformé par son capitaine Sergio Ramos. Mais quelques minutes seulement après son but inscrit, le Real aurait pu concéder un penalty pour une faute involontaire mais bien réelle de son capitaine espagnol. La VAR en a décidé autrement, ce qui a le don d’agacer à Barcelone, jusqu’au président Josep Maria Bartomeu, lequel est sorti du bois à ce sujet après la victoire catalane dimanche soir.

« J’ai regardé le match de Bilbao, une victoire de plus pour le Real. Notre message, que je vais répéter, c’est que le VAR n’est pas à la hauteur. C’est peu équitable depuis la reprise après le Covid et ça se répercute sur les résultats. Ça semble toujours favoriser une équipe (le Real Madrid). C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de matchs lors desquels le VAR a favorisé la même équipe. Le VAR doit aider l’arbitre, mais sur les dernières semaines, tout le monde a vu beaucoup d’images sur le fait que ça n’a pas été équitable » a pesté le patron du FC Barcelone. Des déclarations qui ne manqueront pas d’agacer Zinedine Zidane en personne, lequel s’est dit personnellement « fatigué » par toutes ces attaques au sujet d’un supposé arbitrage pro-Real Madrid en Liga. En attendant, c’est bien son équipe qui mène la course en tête avec quatre points d’avance sur son rival barcelonnais…