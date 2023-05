Liga : Accord conclu, Bellingham file au Real Madrid

Le Real Madrid va se montrer actif l'été prochain sur le marché des transferts. Parmi les chantiers importants pour les champions d'Europe : le milieu de terrain.

A Madrid, cette fin de saison sera encore pleine d'émotions. Si le titre en Liga est perdu, la Coupe du Roi et la Ligue des champions sont encore à aller chercher. Deux énormes objectifs qui font rêver logiquement les fans du club merengue. Ensuite, le Real Madrid pourra pleinement se projeter sur son mercato estival. Et les profils ciblés ne manquent pas. Parmi les joueurs que le Real Madrid adore, on peut citer Jude Bellingham. Cela tombe bien, l'intérêt est réciproque puisque le club espagnol est tout simplement celui des rêves de l'international anglais de 19 ans. Et selon Fabrizio Romano, la carrière du milieu de terrain va se poursuivre dans la capitale espagnole.

🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.



Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.



New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk