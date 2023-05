Le Real Madrid a deux priorités, Mbappé n'en fait plus partie

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le nom de Kylian Mbappé revient comme un serpent de mer au Real Madrid mais à priori, l’attaquant du PSG a peu de chances de rejoindre le club de la capitale espagnole lors du prochain mercato.

Tout proche de rafler la mise dans le dossier Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid avait finalement eu la mauvaise surprise de découvrir la prolongation de l’international tricolore au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024. Florentino Pérez est toujours intéressé par la signature du capitaine de l’Equipe de France, mais le président du Real Madrid souhaite prioritairement le recruter en tant que joueur libre dans un an.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

Il y a donc peu de chances de voir Kylian Mbappé poser ses valises à Madrid cet été, d’autant plus que le champion d’Espagne en titre a d’autres priorités, notamment au milieu de terrain. Malgré la présence dans l’effectif de joueurs tels que Camavinga, Valverde ou Tchouaméni, l’état-major du Real Madrid est soucieux d’anticiper les départs à la retraite ou les méformes de Kroos et de Modric.

Bellingham et Veiga plutôt que Mbappé au Real ?

C’est ainsi que selon le site Defensa Central, les deux priorités du Real Madrid lors du prochain mercato sont deux joueurs évoluant dans ce secteur de jeu. Le premier se nomme Jude Bellingham, lequel serait d’ores et déjà d’accord pour quitter le Borussia Dortmund et rejoindre le Real Madrid, dans l’attente d’un accord entre les deux clubs. Mais le média croit savoir qu’un autre milieu de terrain a tapé dans l’œil du Real Madrid, il s’agit de Gabri Veiga.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabri Veiga (@gabriveiga)

Titulaire indiscutable au Celta Vigo, il fait indiscutablement partie des meilleurs joueurs du championnat espagnol à son poste cette saison et le Real Madrid verrait d’un bon œil de lever sa clause libératoire d’un montant de 40 millions d’euros. A un moment, il a été question pour le Real Madrid de choisir entre Veiga et Bellingham mais selon Defensa Central, Florentino Pérez souhaite finalement recruter les deux joueurs.

Tchouaméni et Camavinga peuvent trembler

Le dossier Gabri Veiga pourrait être simplifié par le fait que le milieu du Celta Vigo est représenté par un certain Pini Zahavi, qui représente également David Alaba, lequel a rejoint le Real Madrid il y a un an et qui entretient des relations fluides avec la présidence madrilène. De quoi envisager un mercato ambitieux cet été avec deux renforts au milieu de terrain, ce qui ne fera pas les affaires des internationaux français Tchouaméni et Camavinga.