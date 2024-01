Le Real exige d'entendre Kylian Mbappé

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Les discussions se poursuivent activement entre le clan Mbappé et le Real Madrid, au point même d'avoir trouvé un accord. Mais Florentino Pérez n'est pas dupe, et demande à Kylian Mbappé en personne de prendre position.

Le Real Madrid avait demandé à ce que Kylian Mbappé se positionne en tout début d’année 2024, afin d’éviter de revivre le cauchemar de 2022, où l’attaquant du PSG avait clamé en début de saison vouloir rejoindre l’Espagne, avant de faire demi-tour. Cette volte-face n’a clairement pas été digérée, ni par les dirigeants qui estiment désormais que seule la parole de l’international français en direct sera entendue, et non pas celle de son clan qui peut très bien souffler dans les deux directions pour faire monter les enchères, ni par les socios de Santiago Bernabeu. Aux alentours du stade, la presse espagnole a demandé des réactions à l’annonce d’un accord de principe trouvé entre le Real et le clan Mbappé ce dimanche.

Coup de tonnerre au PSG, le clan Mbappé a dit oui au Real Madrid https://t.co/LubrK4GAFG — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2024

En réponse, la prudence était globalement de mise, personne ne voulant trop y croire à cette nouvelle information dans ce dossier à rebondissements. Seule une prise de parole de Kylian Mbappé semble capable de mettre les choses au clair. Et pourtant, ces derniers jours, le buteur du PSG a beaucoup parlé, que ce soit sur France 2, après les matchs ou dans un entretien à GQ. Mais pas de quoi donner des indices sur son avenir, si ce n’est qu’il préviendrait Nasser Al-Khelaïfi dès qu’il aurait pris sa décision. Sous-entendu, ce n’est pas encore le cas.

Une prise de parole avant fin janvier ?

Chez les comptes suiveurs du PSG, on tenait à souligner qu’absolument aucune décision n’était prise, même si la tendance à un départ au Real Madrid commence à sérieusement se dessiner. Le joueur se dit concentré sur sa saison sportive, même si tout le monde a en tête l’échéance de la fin du mois de janvier. La semaine qui arrive, plutôt calme en terme d’actualité, pourrait permettre d’avancer, alors que Nasser Al-Khelaïfi a beaucoup de mal à avoir un rendez-vous direct avec le joueur. Un signe qui met le dirigeant qatari dans un état d’esprit plutôt pessimiste à l’heure actuelle.

Mais cette tendance est en tout cas prise au rebond par le Real Madrid, qui selon Defensa Central, compte bien faire comprendre que c’est Kylian Mbappé qui doit discuter avec la Casa Blanca et annoncer son futur choix très prochainement pour mettre les choses au clair. Sans quoi le Real se dit capable de passer à autre chose et de se concentrer sur d’autres choix offensifs en vue de la saison prochaine. Bien sûr, il y a une belle part de bluff, mais l’attaquant du Paris SG sait bien aussi que dans la capitale espagnole, il s’agit de la dernière chance de s’asseoir à la table et de discuter, tant une prolongation au Paris SG l’éloignerait définitivement de la maison merengue.