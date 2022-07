Le Barça s'attaque à Cristiano Ronaldo, la folle rumeur !

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo a récemment indiqué à Manchester United sa volonté de quitter le club. Le Portugais souhaite disputer la prochaine Ligue des champions.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo n'a plus de temps à perdre. Le quintuple Ballon d'Or espère bien glaner une sixième Ligue des champions avant de raccrocher les crampons ou du moins de quitter le continent européen. Problème, son club actuel, Manchester United, ne disputera pas la reine des compétitions européennes la saison prochaine. Malgré son amour pour les Red Devils, CR7 n'est donc pas chaud à l'idée de rester. Son nom a été associé à pas mal de clubs, intéressés pour le récupérer. On peut citer le Bayern Munich, Naples ou encore Chelsea. Selon The Athletic, les Blues sont une piste très sérieuse pour Cristiano Ronaldo, malgré la rivalité avec Manchester United. Mais que dire de la rumeur qui envoie le Portugais au... Barça !

Ronaldo qui rejoint le Barça, c'est possible ?

Joan Laporta et Jorge Mendes discutent actuellement de la possibilité du transfert de Cristiano Ronaldo au FC Barcelona. @diarioas 🇵🇹 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 4, 2022

Selon les informations de AS, CR7 pourrait bien filer au Barça dans les prochaines semaines. Le média indique notamment que son agent, Jorge Mendes, a discuté avec Joan Laporta ces dernières heures à Barcelone pour envisager la venue de Ronaldo au Barça. Le président catalan voulait déjà Ronaldo l'année dernière avant qu'il ne rejoigne Manchester United. Problème, on imagine assez mal le Barça pouvoir s'aligner sur le salaire de Cristiano Ronaldo, qui gagne 17 millions d'euros par an. Surtout que les Catalans sont intéressés de longue date par Robert Lewandowski et que malgré la volonté réciproque du Polonais de signer, les finances du Barça ne le permettent pour l'instant pas. Enfin, difficile voire impossible de voir l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid passer sous la bannière ennemie pour terminer sa carrière et gagner une autre Ligue des champions. Pour le moment, Ronaldo n'a toujours pas pointé le bout de son nez à l'entrainement des Red Devils. Son entourage étudierait les meilleures options pour la suite de sa carrière. En cette année de Coupe du monde, il ne faudra pas se tromper... D'ici-là, son nom continuera d'être annoncé un peu partout.