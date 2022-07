Cristiano Ronaldo lâche MU, le PSG en 4e option

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Ce fut l'une des grandes informations du samedi sur la planète football. Cristiano Ronaldo a indiqué à Manchester United son intention de partir cet été. Mais pour aller où ? Les bookmakers anglais ont donné leurs tendances et le PSG ne part pas en pole.

Rares sont les joueurs à déchaîner autant les passions que Cristiano Ronaldo. Même à 37 ans, dès que le Portugais décide d'une nouvelle orientation pour sa carrière, cela impacte le monde du football en général. On le savait, cet été il va falloir regarder du côté de Manchester United. Pas qualifié pour la prochaine Ligue des champions avec les Red Devils, Cristiano Ronaldo allait avoir du mal à accepter son sort sans sourciller. Cela n'a pas loupé. Malgré un premier son de cloche de sa part pour continuer l'aventure, il a finalement indiqué à ses dirigeants vouloir partir au plus vite.

CR7 sur le départ, le PSG cinquième destination possible

Malgré son âge et son salaire très important, Ronaldo va attirer l'attention des cadors européens dans les prochaines semaines. Le Bayern Munich, Chelsea, la Roma ou encore le PSG ont été cités dernièrement pour l'accueillir la saison prochaine. Ces différents clubs ont des situations sportives, financières si différentes qu'il est bien périlleux de démêler les pistes sérieuses des rumeurs sans fondement.

Les bookmakers anglais se sont lancés dans l'étude des possibilités comme le constate le Sun. Pour eux, c'est la Roma qui est favorite pour recruter Cristiano Ronaldo avec une cote à 10 contre 3. Etonnant quand on sait que la Louve ne jouera pas non plus la Ligue des champions mais le fait que José Mourinho soit sur le banc pourrait aider. Le Bayern est deuxième avec une cote à 4 contre 1, suivi du Real Madrid à 6 contre 1. Chelsea et le PSG sont eux cotés à 14 contre 1 pour accueillir CR7 cet été. Suivent après les options Juventus, Sporting Lisbonne, Manchester City et Inter Milan. C'est donc très ouvert sur ce dossier, de quoi alimenter un nouveau feuilleton après les cas Mbappé et Haaland plus tôt dans l'été.