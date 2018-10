Le Barça n’est rien sans Messi, la preuve en chiffres

Dans : Liga, Foot Europeen.

Incapable de marquer lors de ses quatre derniers matchs, le Real Madrid reste inoffensif depuis 6 heures et 49 minutes de jeu toutes compétitions confondues.

Sans parler des performances des attaquants madrilènes, on peut dire que le départ de Cristiano Ronaldo fait mal aux Merengue. Forcément, ce scénario doit amuser le rival du FC Barcelone. Mais qu’en serait-il si les Blaugrana perdaient eux aussi leur quintuple Ballon d'Or Lionel Messi ? Le média madrilène As s’est posé la question et a réalisé une petite simulation.

Ainsi, on s’aperçoit que sans les 11 buts et 5 passes décisives de l’Argentin, le Barça, qui reste sur quatre matchs sans victoire en Liga, serait dans une situation beaucoup plus inquiétante. En effet, la formation d’Ernesto Valverde, actuellement deuxième, serait septième de son championnat. Et seulement deuxième de son groupe en Ligue des Champions. Bien sûr, ces statistiques ne sont pas 100 % fiables. Mais ces chiffres confirment que les résultats du Barça dépendent essentiellement de l’état de forme de son capitaine.