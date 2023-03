Le Barça interdit de Ligue des champions, l'UEFA menace !

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça se retrouve dans la tourmente depuis quelques jours. Et selon El Confidencial, l’UEFA pourrait exclure le FC Barcelone des compétitions européennes la saison prochaine...

Le FC Barcelone s'envole vers un nouveau titre en Liga. Les Catalans font un parcours remarquable sur la scène nationale, même si la donne est plus compliquée en coupe d'Europe. Mais les Catalans ne sont jamais loin d'un scandale depuis quelques années maintenant. Et voilà que le Barça pourrait prochainement être exclu des compétitions européennes la saison prochaine. C'est en tout cas ce qu'annonce El Confidencial, qui indique que le scandale des paiements à l’ancien vice-président des arbitres, Enriquez Negreira ne va sans doute pas rester impuni. Si la justice catalane a poursuivi le club et ses anciens administrateurs pour administration déloyale, corruption dans les affaires dans sa modalité sportive et faux documents, c'est maintenant l'UEFA qui est prête à prendre des sanctions.

Le Barça, la catastrophe économique ?

Le média espagnol indique que le département d’intégrité de l’UEFA a, le 24 février, envoyé un courrier à la Fédération espagnole (RFEF) afin d'exiger des informations complètes sur le dossier. Requête acceptée par la RFEF. A noter que le Barça ne risque pas grand-chose sportivement via la loi sportive espagnole, prescription oblige. Mais des sanctions pénales sont encore possibles, tout comme des sanctions de la part de l'UEFA. L'institution européenne veut enquêter sur les agissements du Barça, comme la fédération espagnole et le Real Madrid. Si l'UEFA juge les Catalans coupables, le club espagnol pourrait donc être prochainement exclu des compétitions européennes. Cela serait effectif pour une seule saison et tout cela serait décidé en juin prochain. D'ici-là, le Barça peut trembler. Car une non-présence en coupe d'Europe pourrait bien porter un coup de grâce à une institution qui connait déjà des problèmes économiques importants.