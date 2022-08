Le Barça doit 52 ME à Piqué, Lewandowski en a besoin

Dans : Liga.

Vent de panique au FC Barcelone, qui n’est toujours pas en mesure d’inscrire ses recrues phares de l’été pour débuter la Liga.

Cet été, le FC Barcelone a profité de la vente d’une partie de ses droits TV pour récupérer du cash et réaliser un mercato de feu. Franck Kessié, Jules Koundé, Raphinha ou encore Robert Lewandowski ont débarqué en Catalogne. Cela étant, le Barça doit continuer à se plier aux règles de la Liga, qui impose à chaque club une masse salariale à ne pas dépasser en fonction des revenus du club. A en croire les informations du journal barcelonais ARA, le club de Joan Laporta s’est engagé à verser 52 millions d’euros à Gérard Piqué lors de la saison 2022-2023, une somme colossale qui s’explique par le salaire démentiel de l’Espagnol mais également car pendant la pandémie de Covid-19, Gérard Piqué avait accepté un report de sa rémunération. Actuellement, ce dossier bloque le FC Barcelone pour l’inscription des recrues en Liga.

Le Barça ne peut pas inscrire ses recrues pour la Liga

Une situation stressante pour Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen. Pour le FC Barcelone, une vente de Frenkie De Jong, qui perçoit un très gros salaire, serait également une solution pour se donner de l’air et pouvoir enregistrer les recrues en Liga. Mais pour l’instant, l’international néerlandais n’a pas émis le souhait de partir, en dépit des intérêts de Manchester United et de Chelsea à son égard. Une autre solution existe pour Joan Laporta : négocier avec Gérard Piqué un nouveau report d’une partie de ses émoluments ou encore mieux, discuter avec l’international espagnol d’une prolongation de contrat… avec une baisse de son salaire à la clé. Au vu des sommes en jeu, un accord avec le défenseur barcelonais est plausible. Mais il faudra faire vite pour Barcelone, qui débutera la Liga le 13 août prochain avec un match contre le Rayo Vallecano.