Le Barça a les poches pleines et nargue l'Europe

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone a tenu à affirmer officiellement ses énormes ambitions pour la saison à venir. Cela se voit au mercato et ce n'est pas fini !

Il n’y a pas que le Bayern Munich qui s’interroge sur les nouvelles capacités financières du FC Barcelone. Il y a un an, le club catalan s’annonçait ruiné avec des dettes colossales et obligeait Lionel Messi à se trouver un nouveau club, et demandait à ses cadres de baisser une deuxième fois leur salaire en trois ans. A peine quelques mois plus tard, le Barça dépensait sans compter au mercato d'hiver (Aubameyang, Torres, Traoré). Et cet été, c’est reparti pour un tour, provoquant même l’énervement du Bayern Munich, qui s’est demandé comment un club dans de telles difficultés pouvait payer des transferts copieux à tour de bras et proposer des salaires importants à des joueurs libres sans sourciller. Surtout que, dans le même temps, un joueur comme Frenkie De Jong se voit demander de rogner sur son salaire pour pouvoir rester. Une grogne qui a été entendue par le président du FC Barcelone Joan Laporta, qui a demandé à chacun de balayer devant sa porte.

Le Barça s'attaque au Bayern

« A ceux qui sont surpris, j’ai envie de leur dire que nous ne sommes pas morts. Nous sommes bien vivants et actifs sur le marché des transferts. Et il va peut-être y avoir d’autres surprises. Et sinon, je demanderais au Bayern de regarder ses propres comptes en banque, qui ont reçu pas mal d’argent de notre part pour Lewandowski. Je vois des concurrents qui ne sont pas à l'aise avec la façon dont nous faisons les choses et cela signifie que nous les faisons bien. Je respecte toutes les opinions mais ils craignent évidemment que nous soyons à nouveau compétitifs », a balancé un Joan Laporta véritablement déchainé cet été. Et en effet, ce n’est pas fini, car le FC Barcelone envisage, en cas de départ de Memphis Depay, de mettre le paquet pour faire venir Bernardo Silva de Manchester City en alignant 80 millions d’euros.