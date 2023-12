Laporta impose à Xavi de faire jouer trois stars, scandale à Barcelone

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le président du Barça a visiblement décidé de changer de métier. La presse espagnole affirme que Joan Laporta a donné des ordres à Xavi pour choisir ses joueurs avant le match de Ligue des champions.

Le FC Barcelone se déplace ce mercredi en Belgique pour son dernier match de la phase de poules de la Ligue des champions afin d'y défier Anvers. Qualifié pour les huitièmes de finale avant même de jouer cette rencontre, le club catalan n'a donc rien à craindre et Xavi pouvait préparer sereinement ce voyage. Cependant, les médias sportifs espagnols assurent que l'entraîneur du Barça a eu une drôle de mauvaise surprise.

C'est plus précisément la radio RAC1, très proche des Blaugranas, qui affirme que Joan Laporta a imposé à son entraîneur la présence de trois joueurs que Xavi avait décidé de laisser au repos pour ce match sans enjeu sportif. Ayant appris que son technicien avait fait un choix fort, Laporta a rapidement débarqué dans le bureau de Xavi pour le faire changer d'avis. Preuve de ce revirement, une première liste de joueurs pour ce voyage en Belgique avait été envoyée aux médias avant finalement qu'elle ne soit changée avec la présence de ces trois cadres du vestiaire.

Lewandowski, Gündogan et Araujo imposés à Xavi

Le patron du FC Barcelone a donc poliment, mais fermement imposé la présence de trois joueurs et non des moindres. « Laporta a exigé que Lewandowski , Gündogan et Araujo soient dans le groupe bien que la qualification pour les huitièmes de finale soit acquise (...) Joan Laporta ne voulait pas que les trois stars du Barça se reposent après la défaite contre Gérone, le président n’oubliant pas non plus qu’une victoire à Anvers va rapporter 2,8 millions d'euros à son club », précise ce mercredi le Mundo Deportivo. Du côté du quotidien AS, on s'offusque de l'attitude de Joan Laporta qui, en décidant de forcer Xavi à intégrer Robert Lewandowski, Ronald Araújo et Ilkay Gündogan dans son groupe, a brisé une règle élémentaire. A savoir que les dirigeants dirigent et que les entraîneurs entraînent, ces derniers ayant le libre choix de retenir tel ou tel joueur. Et cela passe très mal en Espagne, où Laporta commence à sérieusement agacer pas mal de monde.