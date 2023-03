Fâché avec Deschamps, Benzema a trouvé l'amour à Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Tandis que l'on attend toujours ses explications concernant son absence lors du Mondial 2022 avec la France, Karim Benzema vit toujours une histoire d'amour avec le Real Madrid. Et cela ne va pas s'arrêter de sitôt.

Depuis quelques jours, et après une interview de Didier Deschamps, Karim Benzema est revenu sur le devant de la scène en France. Non pas pour des motifs sportifs, mais parce que le Ballon d’Or 2022 a renvoyé quelques messages très virulents à l’encontre du sélectionneur qualifié de « clown » et de « menteur », avant de promettre rapidement la vérité afin que « le peuple » sache pourquoi il a quitté l’équipe de France en pleine nuit du côté de Doha à trois jours de l’entrée en lice des Bleus dans le Mondial contre l’Australie. Pour l’instant, tout s’est arrêté là, KB9 préparant le match retour de Ligue des champions contre Liverpool ce mercredi soir à Bernabeu. En attendant le grand déballage promis, Karim Benzema peut compter sur le soutien sans faille de Florentino Perez et Carlo Ancelotti. Entre les Merengue et l’ancien Lyonnais, c’est le grand amour et cela va même rapidement se concrétiser.

Benzema va enchaîner une 15e saison au Real Madrid

En effet, à en croire le quotidien sportif L’Equipe, même si Karim Benzema est désormais âgé de 35 ans, le Real Madrid a bien l’intention de le conserver un peu plus dans son vestiaire, alors que cela fait 14 ans que KB9 est à la Maison Blanche et qu’il a connu plusieurs soucis physiques depuis un an. Mais Florentino Perez tient à son Ballon d’Or français et cela s’est récemment concrétisé, alors même que Benzema arrive en fin de contrat à la fin de saison.

Je fais tout pour y arriver ☄️ pic.twitter.com/bbNFR8OlSn — Karim Benzema (@Benzema) March 13, 2023

« Karim Benzema et Florentino Pérez se sont entendus, il y a quelques jours, autour d'une prolongation d'un an, jusqu'en juin 2024. Elle devrait être annoncée dans les prochaines semaines par le club. Cela offrira une quinzième saison au Nueve », annonce Hugo Guillemet et cela même si cela fait des mois et des mois que cette prolongation est annoncée comme imminente. Mais il est vrai que l'on voit mal le joueur français s'engager ailleurs qu'à Madrid alors que le crépuscule de sa carrière se profile.