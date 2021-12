La situation est encore pire que prévue au Barça !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

C'est la déprime au Barça, où Xavi avoue que le moral est au plus bas après une première partie de saison pas loin d'être catastrophique.

Changement de président, changement d’entraineur et le départ de la plus grande star de l’histoire du club, Lionel Messi en l'occurence, le FC Barcelone a fait sa révolution ces derniers mois. L’effectif reste encore bancal, et cette saison, les résultats ont de grandes chances de ne pas être au rendez-vous. L’élimination en Ligue des Champions, avec encore deux lourdes défaites face au Bayern Munich, et la place inquiétante en Liga, rendent les Barcelonais pessimistes. A juste titre pour leur entraineur Xavi, qui ne voit pas de miracle arriver d’ici les prochaines semaines. S’il est arrivé en pompier de service après l’échec du début de saison avec Ronald Koeman, l’Espagnol, véritable légende du club, refuse de faire des promesses qu’il ne pourra pas tenir. Surtout que le moral des troupes est touché.

« Il est vrai que j'ai l'impression que les joueurs sont découragés. Ils ont besoin de se remonter le moral et d'y croire davantage. Il y a un niveau. Nous voulons qu'ils soient courageux. Au Barça, la 6ème ou la 7ème place... ce n'est pas bon. Il faut toujours aller vers le meilleur ici. Cet état de forme fait défaut. Nous ne devons pas viser cela, car ce n'est pas où doit être le Barça », a prévenu Xavi à propos du classement actuel du FC Barcelone. Mais pour le moment, rien n’est fait, la formation catalane est une équipe presque quelconque en Espagne, et ce malgré des joueurs qui individuellement, sont considérés comme des talents européens.