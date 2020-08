La bombe, Lionel Messi et le Barça, c'est fini

Dans : Liga.

Tremblement de terre en Espagne, et notamment en Catalogne, Lionel Messi a communiqué au FC Barcelone son intention de quitter le club cet été.

Lassé par les échecs à répétition de son équipe, par les décisions de la direction et notamment le président Bartomeu et persuadé que le cycle qu’il portait à bout de bras est arrivé au bout, l’Argentin a envoyé un fax à son président pour annoncer clairement qu’il demandait à être libéré de sa dernière année de contrat, comme le prévoit l’accord reconduit chaque année jusqu’à présent entre l’homme aux six Ballons d’Or et le FC Barcelone. En principe, cette clause est activable uniquement jusqu’au mois de juin, à la fin de la saison. Mais avec la crise sanitaire, si le délai est officiellement dépassé, Lionel Messi espère bien qu’on le laissera partir sans histoire au motif de tout ce qu’il a apporté au FC Barcelone. Pas sûr que cela du goût des dirigeants barcelonais, qui jouent certainement leur dernier carte auprès des socios, dégoûtés par le possible départ de leur idole.

Vendredi dernier, les discussions avec Ronald Koeman n’ont pas permis de le faire changer d’avis, et la volonté du futur coach de se séparer de Luis Suarez cet été, l’aurait persuadé qu’il était temps de prendre un nouvel envol. Un véritable coup de tonnerre en tout cas dans un club qui vivait depuis 15 ans sous l’influence de La Pulga, qui a mené son club sur le toit du monde à quatre reprises. Reste désormais à savoir vers où Lionel Messi pourra poursuivre sa carrière. Régulièrement, les noms de l’Inter Milan, du PSG et de Manchester City ont été évoqués. Dernièrement, des clubs américains se sont renseignés, tandis que Manchester United a effectué un gros forcing pour le convaincre. Désormais, la chasse est ouverte pour récupérer l’Argentin de 33 ans.