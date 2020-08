Barça : Lionel Messi va faire une grande annonce

Dans : Liga.

C’est le feu au FC Barcelone. Si cela a commencé bien avant le désastre face au Bayern Munich, le 8-2 encaissé a mis le club en émoi, et pour la première fois, a semé réellement le doute sur l’avenir de Lionel Messi au sein de son club de toujours.

Avec encore un an de contrat et une clause libératoire à 700 ME, l’Argentin n’est pas concerné par un transfert classique. Mais la situation est telle que, s’il devait annoncer sa volonté, il serait quasiment impossible pour les dirigeants barcelonais d’aller à son encontre. En tout cas, cela chauffe beaucoup puisque le journal argentin Olé annonce que Lionel Messi a pris une décision pour son avenir, et va l’annoncer dans les prochaines heures, voire les prochains jours au maximum.

De son côté, la chaine espagnole Cuatro annonce que Manchester United a mis le paquet ces derniers jours pour effectuer une offre dantesque et ainsi convaincre Lionel Messi de signer dans le nord de l’Angleterre. Ces derniers temps, en cas de départ, le nom du septuple Ballon d’Or était évoqué du côté de l’Inter Milan, du Manchester City de Pep Guardiola, et du PSG de son ami Neymar. Autant dire que la prochaine communication de Lionel Messi sera suivie de près par toute la planète football. Du côté de la presse argentine en tout cas, on estime que le torchon brûle depuis trop longtemps entre la Pulga et la direction catalane, qui a agacé à plusieurs reprises sa superstar cette saison, et a récemment demandé à Luis Suarez de se trouver un nouveau club. La goutte d’eau ?