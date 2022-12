Karim Benzema de retour, c’est acté !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Blessé et forfait avec l'équipe de France pour le Mondial, Karim Benzema s'est coupé du monde pour digérer cette désillusion. Tout va changer avec son retour prévu pour samedi !

L’équipe de France poursuit son parcours pour le moment très convaincant dans cette Coupe du monde. Et ce sans plusieurs absents de marque, dont Karim Benzema, qui a été le dernier à déclarer forfait alors qu’il était dans la liste, et pensait bien pouvoir aider les Bleus à aller chercher une troisième étoile. Sa blessure a beaucoup fait parler, son départ également, mais l’équipe de France a su mettre le sportif en avant. Malgré des rumeurs venues d’Espagne faisant état d’une guérison miracle et d’un possible retour avec les Bleus, sachant que son forfait n’avait jamais été officialisé et qu’aucun remplaçant n’avait été convoqué.

Mais en s’envolant pour l’Ile de la Réunion afin de rejoindre sa famille, KB9 a coupé court au débat. Toujours blessé, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a mis le football de côté pendant 15 jours. Cela ne l’a pas empêché de reprendre le sport avec un peu de cardio, comme il l’a mis en avant sur ses réseaux sociaux. Mais la fin des vacances arrive, et le Real Madrid a tenu à le faire savoir. Le club de la Maison Blanche entend bien reprendre les choses en mains après avoir fait souffler son capitaine et son Ballon d’Or. Son retour dans la capitale espagnole est annoncé pour samedi, afin de faire le point sur son état de santé.

C’est ce qu’a annoncé Carlo Ancelotti dans un entretien au Corriere dello Sport. « Karim Benzema, comment il va ? (Sourire). Il rentre samedi, on va le remettre sur pied », a livré l’entraineur italien, qui n’est pas du genre à afficher ses craintes publiquement. Néanmoins, le souci physique est bien là et le Real Madrid n’est pas habitué à devoir se passer de son attaquant, si rarement blessé ou suspendu depuis 10 ans. Mais à 35 ans dans quelques jours, la machine commence à s’enrayer après des mois à tenir la baraque, et les Merengue en sont bien conscients.

Benzema, le Real Madrid change sa façon de faire

Selon Don Diario, Antonio Pintus et Carlo Ancelotti ont eu une discussion cette semaine sur le cas de Karim Benzema. Ses récentes blessures ont déclenché la sonnette d’alarme au sein du Real, et notamment sur la volonté de le préserver plus. Le préparateur physique a prévenu le « Mister » qu’il n’était désormais plus question que Karim Benzema enchaine absolument tous les matchs sans pouvoir souffler, sous peine de ne jamais récupérer le grand KB9. Limité à ce niveau dans la rotation, le club madrilène n’a pas vraiment de plan de secours, si ce n’est solliciter un Rodrygo qui est encore jugé un peu juste pour assumer cette énorme responsabilité. L’idée est néanmoins claire : remettre Benzema sur pied et éviter les rechutes en baissant le rythmes, pour mieux l’avoir à disposition dans les grands matchs de Liga et de Ligue des Champions.