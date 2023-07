Premier match amical, le Barça chouine déjà

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Battu par Arsenal (5-3) pour son premier match de préparation, le FC Barcelone n’a pas apprécié le contenu de la rencontre. L’entraîneur catalan Xavi a reproché aux Gunners un excès d’engagement.

Match spectaculaire à Los Angeles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Arsenal a dominé le FC Barcelone (5-3) sous les yeux d’un Xavi remonté. L’entraîneur des Blaugrana, diminués par un virus ces derniers jours, s’attendait à disputer un simple match amical sans réel engagement. D’autant qu’il s’agissait de la première rencontre du Barça cet été. Mais les Gunners en ont décidé autrement. D’où la colère du technicien catalan.

🎙 Xavi se plaint du niveau de jeu d'Arsenal : "Ce n'est pas normal cette intensité"#interview #beINSPORTS pic.twitter.com/CL8EfoVk8m — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 27, 2023

« Notre intensité ne m'a pas surpris, c'est leur intensité qui m'a surpris, a réagi l’ancien milieu de terrain. Ce n'est pas normal cette intensité, autant de fautes, des fautes tactiques... Ce n'est pas normal mais c'est le football. Tout le monde veut gagner mais c'est un match amical. Ils sont à un autre niveau de rythme, d'intensité, un autre niveau physique, ça se voit. » Xavi reste néanmoins satisfait de la performance de son équipe

« Je pense que nous avons très bien terminé, a-t-il commenté. Je suis content parce que l'équipe s'est très bien entraînée. Malgré l'écart physique important et le résultat mis à part, les conclusions sont globalement positives. Personne ne s'est blessé. Je les ai sentis contents d'accumuler du temps de jeu. » Avant de se plaindre en conférence de presse, Xavi s’était déjà entretenu avec son homologue Mikel Arteta. Et sans surprise, le manager d’Arsenal n’était pas du même avis.

Arteta répond à Xavi

« Au final, le football appartient aux joueurs. L'autre jour contre Manchester United, c'était la même chose car les joueurs ont l'esprit de compétition. Nous jouions devant 70 à 80 000 personnes, les joueurs se transcendent, ils veulent jouer et gagner. Nous ne le contrôlons pas. Nous avons une idée de ce que nous attendons du match. Mais à un moment donné, le ballon commence à rouler et après la faute et le premier but, il y a eu un changement à ce moment-là », a expliqué le coach des Gunners, beaucoup plus habitué à cette intensité.