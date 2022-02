Karim Benzema convoque le patron du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Décidé à ne pas subir les signatures simultanées possibles d'Erling Haaland et Kylian Mbappé lors du prochain mercato, Karim Benzema veut que le patron du Real Madrid lui précise ses plans.

Florentino Perez peut frapper un grand coup lors du prochain mercato puisqu’on prête l’intention au président madrilène de faire signer Kylian Mbappé, libre, et Erling Haaland, lequel a une clause libératoire à Dortmund. Si le club espagnol réussit ce doublé, le dirigeant merengue aura réussi un challenge historique, mais ce recrutement des deux attaquants les plus convoités du football mondial pourrait lui valoir aussi quelques soucis avec celui qui depuis des années fait le bonheur du stade Santiago-Bernabeu, à savoir Karim Benzema. Plusieurs spécialistes espagnols affirment que si l’attaquant international tricolore est emballé à l’idée de voir Kylian Mbappé le rejoindre au Real Madrid, il le serait nettement moins qu’en plus de Mbappé son club fasse aussi signer Erling Haaland. Comme l’explique El Nacional, KB9 ne souhaite pas être en concurrence frontale avec Mbappé et Haaland à quelques mois du Mondial 2022 que Benzema souhaite plus que tout jouer avec l’équipe de France, lui qui était « puni » lorsque les Bleus ont décroché la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Benzema ne veut pas cohabiter avec Mbappé, Haaland ou Vinicius à Madrid

Afin d’en avoir le cœur net, et de décider de son avenir au Real Madrid ou ailleurs la saison prochaine, Karim Benzema a fixé un rendez-vous avec Florentino Perez, et le mois de mars sera décisif. Car le président de la Casa Blanca doit de son côté rencontrer Mino Raiolo, l’agent du cyborg norvégien qui se remet doucement d’une récente opération. El Nacional est clair concernant une possible cohabitation Benzema-Haaland. « Il craint de devenir remplaçant dans le Madrid du futur s'il a pour concurrents Mbappé, Haaland et Vinicius. Si le Norvégien ne signe pas pour Madrid, Benzema se sentirait très à l'aise de former un trident avec Mbappé et Vinicius, mais si Haaland arrive, il partira », explique le média, qui précise que Perez n’est pas du tout décidé à se laisser imposer ses choix au marché des transferts. Autrement dit, s’il peut recruter Erling Haaland, alors il le fera sans hésiter, que cela plaise ou pas à Karim Benzema.