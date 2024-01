Interdiction de parler de Mbappé, le Real Madrid se fâche

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid affronte le Barça ce dimanche en finale de la Super Coupe d'Espagne. Mais Florentino Perez a passé un ordre très spécial à ses joueurs avant cette rencontre au sommet.

C'est une affiche qui fait déjà saliver toute la planète football, même si cette saison les Merengue paraissent avoir pris le dessus sur Barcelone, mais ce dimanche en Arabie Saoudite, le Real Madrid et le Barça s'affronteront en finale de la Super Coupe d'Espagne. Une rencontre de prestige qui rapporte énormément sur le plan financier, mais là n'est pas trop le sujet. Ce match est en effet programmé le 14 janvier et selon la presse espagnole, c'est dans 24 heures que Kylian Mbappé doit répondre à l'ultimatum de Florentino Perez concernant son avenir après le Paris Saint-Germain. La date est donc entourée en rouge et le patron du Real Madrid s'attend à ce que ses joueurs soient harcelés sur ce sujet en marge du match face au Barça. Alors, Perez a tout simplement fait passer une consigne très claire en interne.

Mbappé sujet tabou pour Madrid

Réunion Mbappé-Al-Khelaifi, Madrid perd une bataille ! https://t.co/M2VtQC5b8k — Foot01.com (@Foot01_com) January 14, 2024

Journaliste de Defensa Central, Luis Alberto Lopez révèle à quelques heures du match Madrid-Barça que le président de la maison blanche a interdit à ses joueurs d'évoquer le cas Kylian Mbappé dès qu'une question sera posée sur ce sujet. « Florentino Perez a parlé avec tous les joueurs pour éviter de générer des polémiques. « C’est un sujet dont on ne parle pas, la Super Coupe on en parle, mais rien de plus... », leur a expliqué le président. La tactique adoptée par le club est de gérer le problème avec la plus grande discrétion possible », précise le journaliste du média spécialisé sur le Real Madrid. Il est vrai que du côté de Santiago-Bernabeu on semble avoir compris que le clan Mbappé n'apprécie pas du tout cet ultimatum qui a fuité dans la presse. Au point même que la semaine passée, le Times avait révélé que le joueur français du Paris Saint-Germain avait fait savoir à Madrid qu'il n'avait pas du tout l'intention de se plier à une telle exigence concernant ses intentions.

Ce n'est donc pas ce dimanche du côté de l'Arabie Saoudite que l'on aura des informations plus précises sur le dossier Kylian Mbappé, même si les prochaines 24 heures seront forcément tendues. Du côté de L'Equipe, on confirme qu'il ne faut pas réellement attendre des nouveaux événements concernant le numéro 7 du PSG malgré la date du 15 janvier fixé par Florentino Perez. Les joueurs madrilènes devront uniquement se focaliser sur cette finale face au FC Barcelone, tout le reste est géré en interne, et il est inutile de déballer cela sur la place publique en attendant une annonce officielle.