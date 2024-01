Réunion Mbappé-Al-Khelaifi, Madrid perd une bataille ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters du Paris Saint-Germain sont désormais dans l'attente de la décision de Kylian Mbappé concernant son avenir. L'attaquant français vient de rencontrer Nasser Al-Khelaifi et une réponse pourrait vite tomber.

Le Paris Saint-Germain joue un match important ce dimanche à Lens, puisqu’en cas de victoire les champions de France compteraient huit points d’avance sur Nice, battu samedi soir à Rennes. Mais en marge de cette rencontre, c’est encore et toujours la situation de Kylian Mbappé qui suscite toute l’attention, et notamment parce que le calendrier imposé par le Real Madrid a mis un énorme coup de pression sur l’avenir du champion du monde 2018. L’Equipe confirme comme plusieurs médias espagnols que Florentino Perez a bien demandé au clan Mbappé de lui dire s’il rejoindra les Merengue libre l’été prochain, et cela, avec une date limite pour la réponse, à savoir le lundi 15 janvier. Mais pour le quotidien sportif français, l'hypothèse d'une réponse dans les 24 heures est totalement improbable, voire impossible. Et Nasser Al-Khelaifi serait déjà informé que Madrid n'aura pas gain de cause, du moins sur cet ultimatum.

Mbappé trop poli pour être honnête avec le PSG ?

Hugo Delom, journaliste du quotidien sportif français, précise que le président qatari du PSG et Kylian Mbappé se sont rencontrés dès la reprise après la trêve de fin d'année, et que les deux hommes ont parlé de la situation pendant plus d'une heure. A la fin, le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'a pas donné de réponse finale à son patron, mais à en croire L'Equipe, l'idée d'une prolongation est toujours dans l'air. « Mbappé a pris le soin, dans la continuité du dialogue entre les deux hommes depuis l’épisode ombrageux de l’été dernier, de ne pas fermer la porte à une prolongation au PSG », explique Hugo Delom, qui précise cependant qu'en interne certains pensent que cette diplomatie de l'attaquant français peut aussi avoir pour but de mieux faire passer la pilule lorsqu'il s'agira d'annoncer à Nasser Al-Khelaifi que finalement, il n'y aura aucune prolongation et que l'heure du départ a sonné.

Reste qu'en ne cédant pas aux directives des dirigeants du Real Madrid qui exigent de savoir maintenant ce que fera Kylian Mbappé, le joueur français envoie un signal autoritaire qui pourrait ne pas plaire à un Florentino Perez qui n'aime pas être prisonnier de la république des joueurs. Sauf si finalement, le patron des Merengue a déjà reçu une réponse discrète du clan Mbappé et la garde secrète. Une hypothèse qui pourrait être étayée par des affirmations récentes de certains médias qui affirment que tout est déjà bouclé et que Nasser Al-Khelaifi est un doux rêveur en laissant croire que sa star peut rester.