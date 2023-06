Hazard en a fini au Real, bientôt aussi avec le foot ‍?

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid s'est mis d'accord à l'amiable avec Eden Hazard pour une rupture de contrat. Le joueur belge va quitter les Merengue un an avant la fin de son contrat. Hazard va pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure à 32 ans, s'il le veut bien sûr.

La fin d'un mariage raté qui aura duré quatre années tout de même. Quand Eden Hazard a signé au Real Madrid en juin 2019 pour 115 millions d'euros, il devait devenir le patron du club madrilène et prendre la place laissée vacante par Cristiano Ronaldo. Florentino Perez pouvait nourrir des espoirs vu le niveau montré par le belge en sélection et à Chelsea. Néanmoins, les attentes ont été vite déçues à Madrid. Hazard a rapidement connu des blessures, des périodes de méforme et des séjours longue durée sur le banc de touche. 4 ans plus tard, il a disparu des radars au Real Madrid, ne jouant que très rarement.

Le Real Madrid, échec de trop pour Hazard ?

Eden Hazard n'a plus trop d'espoirs sous la direction de Carlo Ancelotti. L'Italien ne lui fait pas confiance et le départ du Belge était inéluctable. Il devient une réalité depuis ce samedi puisque le Real Madrid a communiqué sur un accord trouvé avec son joueur belge pour une rupture de contrat au 30 juin prochain. Cela intervient un an avant la fin de son contrat, lui permettant de pouvoir trouver un club plus facilement surtout financièrement.

Néanmoins, selon The Athletic, un autre plan germe dans l'esprit de l'ancien lillois. Eden Hazard envisage d'arrêter sa carrière très prochainement. Il se laisse le temps de la réflexion mais l'annonce pourrait intervenir dans les prochains jours. A 32 ans, cela ressemblerait à un gros gâchis mais Hazard semble moins motivé par les terrains depuis quelques mois. Récemment, il avait annoncé sa retraite internationale avec les Diables Rouges. La sélection belge lui rendra hommage pour l'occasion lors de la réception de l'Autriche, le 17 juin prochain. Moment idéal pour annoncer sa retraite définitive ?