Haaland et Mbappé au Real, Gérard Piqué en PLS

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Les chances de voir Kylian Mbappé troquer son maillot du PSG pour celui du Real Madrid l’été prochain sont tout de même énormes. Inquiétant pour Gérard Piqué.

Déjà leader de la Liga, le club merengue va donc faire très mal à ses concurrents avec un tel renfort. En grande difficulté dans les « Clasico » ces derniers temps, le Barça voit d’un mauvais oeil l’un des attaquants les plus rapides et efficace actuellement rejoindre l’ennemi. Surtout Gérard Piqué, dont la mobilité n’a jamais été le point fort, et encore moins avec l’âge avançant et sa passion plus débordante pour l’extra-sportif, le business et les réseaux sociaux, que pour l’enchainement des matchs et des entrainements. Mais quand l’historique défenseur central du club catalan apprend alors que Erling Haaland pourrait aussi signer au Real Madrid, il a comme quelques suées. Le champion du monde 2010 conseille ainsi au Norvégien de varier les plaisirs, et de ne pas se retrouver dans la même équipe que celui que l’on présente depuis quelques années comme son rival pour la décennie à venir. C’est ce qu’a confié Gérard Piqué dans un entretien avec le célèbre Ibai Llanos sur Twitch, rappelant que le Real Madrid était une usine à Ballon d’Or, mais qu’il n’y aurait pas forcément de la place pour tout le monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerard Piqué (@3gerardpique)

« Si j'étais Haaland et que je voulais gagner le Ballon d'Or, je ne bougerais pas dans la même équipe que Mbappé », a prévenu le défenseur du FC Barcelone, qui propose bien évidemment au cyborg du Borussia Dortmund de rejoindre le club catalan, histoire d’offrir un énorme coup de projecteur sur la Liga, et de renouer aussi avec une rivalité qui s’étiole ces derniers temps. En plus de cela, le Barça continue de dépenser beaucoup d’argent en ce moment, puisque cet hiver a permis de boucler les recrutements de Ferran Torres, Adama Traoré ou Pierre-Emerick Aubameyang. Pas forcément de quoi préparer le terrain pour Erling Haaland.