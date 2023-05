Cristiano Ronaldo de retour à Madrid, Florentino Perez en rêve

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Loin des projecteurs de l'Europe, Cristiano Ronaldo s'éclate désormais en Arabie saoudite à Al Nassr. À 38 ans, le Portugais est proche de la fin de sa carrière. Le Real Madrid aimerait en profiter pour lui faire intégrer le club.

Passé au Real Madrid entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du club Merengue. Auteur de 450 buts en 438 matchs disputés, le Portugais est le meilleur buteur de l'histoire du club espagnol et pour certains fans, il est même le meilleur joueur ayant porté le maillot madrilène. Si le Real Madrid se débrouille aujourd'hui très bien avec Karim Benzema et Vinicius Junior, un retour de Cristiano Ronaldo n'est cependant pas totalement écarté. CR7 a toujours conservé une bonne relation avec Florentino Pérez. Si le président du Real Madrid ne prévoit pas de faire revenir le quintuple ballon d'or en tant que joueur, selon les informations de Defensa Central, la direction madrilène souhaite que son ancien attaquant fasse son retour au club, pour y entraîner une équipe de jeunes.

CR7 futur entraîneur du Real Madrid ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Leader sur le terrain, Cristiano Ronaldo a démontré à de nombreuses reprises dans sa carrière qu'il était également capable de faire passer des messages à ses coéquipiers. Tout le monde se souvient de la finale de l'Euro 2016 contre la France durant laquelle il a pris le rôle d'entraîneur adjoint de Fernando Santos alors qu'il était sorti sur blessure. Le média madrilène affirme que le Real Madrid veut offrir une trajectoire d'après-carrière similaire à celle de Zinédine Zidane ou de Raul à Cristiano Ronaldo. Considéré comme une légende des Galactiques, le Portugais a l'opportunité d'entraîner l'une des équipes de jeunes du Real Madrid et, ainsi, de grimper les échelons dans le club où il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Al Nassr, CR7 a donc clairement l'occasion de redevenir un vrai madridista.